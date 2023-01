துணிவு பாக்ஸ் ஆபிஸ்: இதுதான் அஜித் கேரியரில் பெஸ்ட் ஓபனிங்... வசூலில் தரமான சம்பவம்

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள இந்தப் படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார்.

ரசிகர்களுக்கான பேன் பாய் சம்பவமாக உருவாகியுள்ள துணிவு படத்தில் அஜித்தின் ஆக்‌ஷன் ட்ரீட் ஒர்க்அவுட் ஆகியுள்ளது. அஜித் கேரியரில் துணிவு திரைப்படத்துக்கு சிறப்பான ஓபனிங் கிடைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Ajith's Thunivu was released in theaters yesterday. It is reported that the film got a good opening on the first day and has collected Rs 23 crores.