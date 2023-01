Thunivu: கிளைமேக்ஸ்ல 50 போட்.. 3 ஹெலிகாப்டர சுடுறாரு.. புல்லட் பாய்ந்தும்.. ஏன் அஜித் இப்படி?

சென்னை: வங்கியில் நடக்கும் நூதன மோசடியை துணிவா சொல்றேன்னு வந்துட்டு இப்படி புல்லட் பாய்ந்தும் 40 கி.மீ., நீச்சல் அடிக்க முடியுமா அஜித் என ரசிகர்கள் துணிவு படத்தை பங்கமாக ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான அஜித்தின் துணிவு படம் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நம்பர் ஒன் பிடித்தாலும் அதுவும் ஒரு ஸ்கேம் தானே என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டாடும் ரசிகர்களுக்கு லாஜிக்கா ஒரு படம் கூட கொடுக்க முடியாமல் இப்படி ஏமாற்றலாமா அஜித் என நெட்டிசன்கள் துணிவு படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சியை போட்டு ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

துணிவு படமே கிடையாது... அது கிராம சபை கூட்டம்: ப்ளு சட்டை மாறன் விமர்சனம்

English summary

Thunivu Climax gets maximum trolled by fans and everyone asks Why Ajith Kumar allow these types of cliches in his movies. Thunivu core plot his a good move but wasted by a funny climax.