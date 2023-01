தியேட்டர்களில் சவுண்ட் சரியா இருக்காது.. நான் தியேட்டர்ல படம் பார்க்க மாட்டேன்.. எச் வினோத் பேச்சு!

சென்னை: துணிவு படத்தின் இயக்குநர் எச். வினோத் தியேட்டரில் படமே பார்க்க மாட்டேன் என சொல்லி இருப்பது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஒவ்வொரு இயக்குநருக்கும் தான் இயக்கிய திரைப்படத்தை முதல் நாள் முதல் ஷோ ரசிகர்கள் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கிறாங்க என தியேட்டரில் பார்ப்பதை விரும்பி வரும் நிலையில், வினோத் என்ன வித்தியாசமான மனுஷனா இருக்காரே என பலரும் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், துணிவு படத்தை நடிகர் அஜித் இன்னமும் பார்க்கவே இல்லை என்றும் அவர் கூறியது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

English summary

Thunivu Director H Vinoth not interested to go to theaters and watch movies with fans for this reason shocks everyone. He blamed Tamil Nadu theaters are not so good in sounding system.