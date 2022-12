பின்னால பேசுறவன் எல்லாம் கிழிஞ்ச டயரு.. துணிவு லிரிக்ஸ் லீக் ஆகிடுச்சு.. சும்மா தீயா இருக்கே!

சென்னை: 'சில்லா சில்லா' என்றதுமே சில்லா இருக்கும் என எதிர்பார்த்தால் செம ஃபயராக அதன் லிரிக்ஸ் இருக்கிறது என சமூக வலைதளங்களில் தற்போது லீக் ஆகி உள்ள துணிவு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் லிரிக்ஸ் உரக்க சொல்லி வருகின்றன.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித், மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரகனி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள துணிவு வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக காத்திருக்கிறது.

ஜிப்ரான் இசையில் உருவாகி உள்ள துணிவு படத்தின் 'சில்லா சில்லா' இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாக போகிறது.

தூங்குகிறதா துணிவு டீம்.. ’சில்லா சில்லா’வை தொடர்ந்து இன்னொரு பாட்டும் லீக் ஆகிடுச்சே?

English summary

Ajith Kumar's most anticipated Thunivu movie first single 'Chilla Chilla' lyrics leaked and trending in social media before the official release of the song today evening. Ajith fans trending several Thunivu hashtags in social media.