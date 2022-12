’வா பதிலடிதான் தெரியுமடா.. உனக்கு சம்பவம் இருக்கு’.. துணிவு 3வது சிங்கிள் ‘கேங்ஸ்டா’ ரிலீஸ்!

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தின் 3வது சிங்கிளான கேங்ஸ்டா பாடல் வெளியானது. இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள துணிவு படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது. ஜிப்ரான் இசையில் உருவாகி உள்ள இந்த கேங்ஸ்டா பாடல் AK ஆந்தமாக உருவாகி உள்ளது.

அஜித்தின் மிரட்டலான கேங்ஸ்டர் லுக் இந்த பாடலை ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்டாக தியேட்டரில் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

படம் முடிந்தவுடன் வரும் பாடலாக இருக்குமா? அல்லது வங்கி கொள்ளையில் ஈடுபடும் போது இடம்பெறுமா? என்கிற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Thunivu Third Single Gangsta lyric video out now. Ajith Kumar dressed up like a most stylist gangster in this song. AK fans enjoyed the songs very much and trending in social media.