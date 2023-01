வாரிசு ட்ரெய்லருக்குப் போட்டியாக துணிவு ரிலீஸ் தேதி அப்டேட்... அஜித் ரசிகர்கள் வெறித்தனம்

சென்னை: எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அஜித் - விஜய் திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகின்றன.

அஜித் நடித்துள்ள துணிவு ட்ரெய்லர் டிசம்பர் 31ம் தேதி வெளியான நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு ட்ரெய்லரை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

வாரிசு ட்ரெய்லர் என்ற ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகி வரும் நிலையில், தற்போது துணிவு ரிலீஸ் தேதி ஹேஷ்டேக்கும் டிவிட்டரை கலக்கி வருகிறது.

ஹாட் சீட்.. பவர்.. வாரிசு ட்ரெய்லரில் ஹெவியாக அடிக்கும் அரசியல் வாடை.. அனல் பறக்கும் விவாதம்!

வாரிசு ட்ரெய்லருக்குப் போட்டியாக துணிவு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை போனி கபூர் அறிவித்து அதிரடி காட்டியுள்ளார்.

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starred Thunivu movies release for Pongal. While the trailer of Ajith's Thunivu has already been released, the trailer of Vijay's Varisu has also been released. In this case, Thunivu to screen in Theatres across the world on January 11th. Boney Kapoor confirmed Thunivu release date on his Twitter.