பொன்னியின் செல்வன் சாதனையை முறியடிக்கும் பதான்... பாய்காட் ட்ரோல் எல்லாம் பொய்யா கோபால்?

பெர்லின்: ஷாருக்கான், தீபிகா படுகோனே, ஜான் ஆபிரஹாம் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படம் வரும் 25ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள பதான், ஷாருக்கான் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் இருந்து வெளியான 'பேஷ்ரம் ரங்' பாடலில் தீபிகா படுகோன் காவி நிற பிகினியில் படு கிளாமராக ஆட்டம் போட்டிருந்தார்.

இதனால் பதான் திரைப்படத்துக்கு எதிராக பாய்காட் பிரசாராம் அதிகரித்து வந்த நிலையில், தற்போது யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் ரிலீஸுக்கு முன்பே வசூலில் சாதனை படைத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Shah Rukh Khan starrer Pathaan is releasing on the 25th. Netizens were trolling against the film Pathaan, which has been made as a Pan India film. In this case, it is said that the ticket booking of Pathaan in Germany has set a new record.