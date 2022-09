டிக்டாக் பிரபலம் சோனாலி கொலை வழக்கு..சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றம்?

டிக்டாக் பிரபலம் சோனாலி போகத் மரணம் கொலை என முடிவான நிலையில் மர்மத்தை அறிய அவரது மரண வழக்கு விசாரணை சிபிஐக்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சோனலி போகத் மரணத்தில் அவர் அருந்திய பானத்தில் விஷத்தை கலந்து கொடுத்ததாக உதவியாளர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். ஓட்டல் உரிமையாளர், போதை பொருள் சப்ளையரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சோனாலி போகத் உடலில் ஏகப்பட்ட காயங்கள் இருந்தது. கொலை என பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தெரிவித்திருந்தது, அவர் மரணத்தை சிபிஐ விசாரிக்க அவரது குடும்பத்தார் ஏற்கெனவே கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

நான் ரெக்கார்டு படைச்சா.. கமலுக்கு தெரியும்ல.. விக்ரம் படத்தை 50 தடவை பார்த்து சாதித்த இளைஞர்!

English summary

It has been reported that the investigation into the death of Tik Tok celebrity Sonali Phogatis going to be transferred to the CBI to find out the mystery behind her death.Two assistants were arrested for mixing poison in Sonali Phogat’s drink. The hotel owner and drug supplier have also been arrested.