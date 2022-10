பிக் பாஸ் வீட்டில் அடியெடுத்து வைத்த டிக் டாக் பிரபலம் ஜிபி முத்து… இனி அதகளம் தான் போங்க!

சென்னை: விஜய் டிவி தயாரிக்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

உலக நாயகன் கமல் தொகுத்து வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் 10 பெண் போட்டியாளர்கள், 9 ஆண் போட்டியாளர்கள், திருநங்கை ஒருவர் என மொத்தம் 20 பேர் பங்கேற்கின்றனர்.

டிக் டாக், இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் மூலம் பிரபலமான ஜிபி முத்துவும் இவர்களில் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Actor Kamal Haasan is hosting the show Bigg Boss produced by Vijay TV. After completing 5 seasons so far, the 6th season starts this evening. In this case, fans are expecting more about Tik Tok famous GP Muthu's performance in this show.