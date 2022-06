பீஸ்ட் தோல்வி படமா... புள்ளிவிபரங்களை புட்டுபுட்டு வைத்த திருப்பூர் சுப்ரமணியம்

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் 100 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்த படமாக இருந்தாலும் சமீப காலமாக பீஸ்ட் தோல்வி படம் என்றொரு பேச்சு பரவலாக ஓடிக்கின்றது.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்த படத்தை வைத்து நெல்சனை பலரும் கடுமையாக திட்டி தீர்த்து வந்தனர்.

இதனால் பீஸ்ட் வெற்றி படமா, தோல்வி படமா என்ற சந்தேகம் அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது. இதற்கு வசூல் ரீதியாக பல உதாரணங்கள் சொல்லப்பட்டு விட்டன. விஜய் ரசிகர்களும் பீஸ்ட் படத்தை வெற்றி படமாக தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

After Vikram collection details announced, netizens questioned about Beast movie actual collection amount. Some others said that Beast is flop movie. But distributor Tiruppur Subramaniyam revealed truth behind the Beast collection in his recent interview.