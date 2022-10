பாபா படம் நஷ்டம்.. ரஜினியின் பெருந்தன்மை.. மனம் நெகிழ்ந்த திருப்பூர் சுப்ரமணியம்

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கிய பாபா திரைப்படம் 2002ம் ஆண்டு வெளியானது.

அதிக எதிர்பார்ப்பில் வெளியான பாபா திரைப்படம் மிகப் பெரிய தோல்வியை தழுவியது.

இதனையடுத்து விநியோகஸ்தர்கள், திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு பணத்தை ரஜினிகாந்த் திருப்பிக் கொடுத்த சம்பவம் குறித்து திருப்பூர் சுப்ரமணியம் மனம் திறந்துள்ளார்.

உன் கேபிஒய் டிராமா எல்லாம் இங்கே காட்டாதா.. அமுதவாணனிடம் சண்டை பிடித்த அசீம்.. பெரிய சம்பவம்!

English summary

Rajinikanth's Baba was a huge flop. As a result, Rajinikanth returned the money to the distributors and theater owners. Tirupur Subramaniam has opened up about the incident.