‘தாய்க்கிழவி’..வில்லன் டயலாக்கை பாட்டாக்கி இப்படியா பண்ணுவது..தனுஷுக்கு கமல் கட்சி நிர்வாகி கண்டனம்

சென்னை : டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ், பிரியா பவானிசங்கர், நித்யா மேனன், ராஷி கன்னா, பாரதி ராஜா, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் திருச்சிற்றம்பலம். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

தனுஷின் 44 வது படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருச்சிற்றம்பலம் படம் வரும் ஆகஸ்ட் 18 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தின் தமிழக வெளியீட்டு உரிமையை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் பெற்றுள்ளது.

2019 ம் ஆண்டே சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்டு விட்டாலும் 2021 ம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் தான் படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்கப்பட்டது. இந்த படம் புதுச்சேரி, சென்னை ஆகிய இடங்களில் எடுக்கப்பட்டது.

English summary

Recently Dhanush's upcoming movie Thiruchitrambalam first single was released. This song was titled as Thaikilavi. Now Tamilnadu dairy agent association oppose this thaikilavi song and requested Sun pictures to remove that controversial words from the song.