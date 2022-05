தெருவுக்கு விவேக் பெயர்... கோரிக்கையை ஏற்ற முதல்வர்.... தகவல் வெளியிட்ட அமைச்சர்

சென்னை : மறைந்த நடிகர் விவேக்கின் வீடு அமைந்துள்ள தெருவிற்கு அவரது பெயரை வைக்க வேண்டும் என்ற விவேக் குடும்பத்தினரின் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்றுக் கொண்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

காமெடியன், டிவி பிரபலம், பின்னணி பாடகர், சமூக ஆர்வலர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் நடிகர் விவேக். கே.பாலச்சந்தர் இயக்கிய மனதில் உறுதி வேண்டும் படத்தில் சுகாசினியின் தம்பி ரோலில் நடித்து சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர். தனது நகைச்சுவையால் ரசிகர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்து, சின்ன கலைவாணர் என அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டவர் விவேக்.

English summary

Minister Ma.Subramaniyam informed that CM M.K.Stalin accepted Vivek family's requested and issued order. Recently family met tamilnadu cm Stalin and requested to replace Vivek name for their street. Because Vivek contribute social as well as cinema industry.