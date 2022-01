ரத்தானது ஊரடங்கு...பிப்ரவரி மாத ரிலீசுக்கு போட்டா போட்டி... கலக்கத்தில் சிறிய பட்ஜெட் படங்கள்

சென்னை : தமிழகத்தில் ஊடரங்கு கட்டுப்பாடுகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதால், தள்ளி வைக்கப்பட்ட பல படங்கள் பிப்ரவரி மாத ரிலீசை குறிவைத்து போட்டி போட துவங்கி விட்டன. இதனால் பிப்ரவரி ரிலீசை முடிவு செய்து வைத்திருந்த சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் என்ன செய்வதென தெரியாமல் குழப்பத்தில் உள்ளன.

2022 ம் ஆண்டு பொங்கலை குறிவைத்து பல பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்தன. ஆனால் திடீரென தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் உச்சம் தொட்டதால், தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனால் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் சற்று தயக்கம் காட்ட துவங்கின. வரிசையாக அடுத்தடுத்து படங்களின் ரிலீஸ், மறுதேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டன.

English summary

TN govt lifts night curfew and sunday lockdown. After this announcement mega budget movies which are quit from pongal race are now targets february release. Because of this small budget movies who already announced february release are in crisis.