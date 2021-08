சினிமா பிரியர்களுக்கு ஒரு ஹேப்பி நியூஸ்... திரைக்கு வரும் 40 புதிய படங்கள்!

சென்னை : தமிழகத்தில் திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றன.

விஜய் சேதுபதி, விஜய் ஆண்டனி, சிவகார்த்திகேயன் என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களும் வரிசைகட்டி காத்திருக்கின்றன.

திரையரங்கில் வெளியாகும் திரைப்படத்தை திருவிழாவாக கொண்டாட சினிமா பிரியர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

The theatres were shut down from April 26 this year in the wake of a surge in Covid cases due to the second wave. The cinema halls can function from August 23 with 50 percent occupancy.