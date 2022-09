யாரைப்பார்த்து இந்தக் கேள்வியை கேட்கிறீர்கள்? ..கோபப்பட்ட தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரிராஜா

சினிமா படவிழாவில் கலந்துக்கொண்ட தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரி ராஜாவிடம் செய்தியாளர் ஏடாகூட கேள்வி ஒன்றை கேட்டார்.

என்னிடம் எப்படி இந்த கேள்வியைக் கேட்கலாம், இதற்காகத்தான் நான் பேட்டியே கொடுப்பதில்லை என அவர் கோபப்பட்டார்.

நானே வருவேன் படம் தனது இரண்டு பிள்ளைகளின் எதிர்பார்ப்பு அந்தப்படம் நன்றாக வரவேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

தமிழ் திரையுலகில் மண்மணத்துடன் படம் எடுத்த இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா

தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜாவை தெரியாதவர்களே இல்லை எனலாம். பிரபல இயக்குநர்கள் கே.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன், விசு ஆகியோரிடம் உதவியாளராக இருந்தவர். ராஜ்கிரணின் முதல் படமான என் ராசாவின் மனசிலே படத்தில் இயக்குநரானார். மீனாவுக்கும் இது முதல் படம். வடிவேலு அறிமுகமான படம், இளையராஜாவின் இசையில் முத்தான பாடல்கள் என படம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பட்டையை கிளப்பியது. தொடர்ந்து ஆத்தா உன் கோவிலிலே, நாட்டுப்புறப்பாட்டு, வீரத்தாலாட்டு, எட்டுப்பட்டி ராசா, வீரம் விளைஞ்ச மண்ணு, என் ஆசை ராசாவே உட்பட நிறைய படங்களை இயக்கினார். அனைத்தும் கிராமிய கதைகள் ஆகும்.

English summary

A reporter asked a question to Dhanush's father Kasthuri Raja who attended the film festival. Kasthuri Raja got angry hearing that. "How can you ask me this question, this is why I don't give interviews," he got angry. He said that the expectation of his two children is that the film Nane Varavanh should do well.