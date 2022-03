இன்று பீஸ்ட் அப்டேட்...விஜய் ஃபேன்ஸ் ரெடியா?....சிறப்பான தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு

சென்னை : பீஸ்ட் அப்டேட் இன்று வருவதாக டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரே சொல்லி விட்டதால், ட்விட்டரை அலற விட்டு வருகிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள். என்ன அப்டேட் வர போகுது, எப்போ வர போகுது என தெரிந்து கொள்ள செம ஆர்வமாக உள்ளனர்.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதனால் படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும், டீசர் எப்போது வரும், டிரைலர் எப்போது என விடாமல் சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் எந்த தகவலும் வெளி வராததால் விஜய் ரசிகர்கள் பயங்கர அப்செட்டில் இருக்கிறார்கள்.

பீஸ்ட் அப்டேட்டா? தலைவர் 169 அப்டேட்டா? நாளை நெல்சன் என்ன சொல்ல போகிறார்? கடுப்பான விஜய் ரசிகர்கள்!

English summary

Yesterday Beast director Nelson Dilipkumar confirmed that Beast update or announcement will come today. So Vijay fans eagerly waiting for that moment with Beast celebrating mode. BeastUpdate, BeastTrailer,BeastTeaser hastags are continously trending in twitter.