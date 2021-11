நீ பிரச்சனை கிளப்பவே இருக்கியா... பிரியங்காவை நேருக்கு நேராக கேட்கும் அண்ணாச்சி

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஐந்தாவது வாரத்தை அடைந்துள்ளது. கடந்த நான்கு வாரங்களில் பல குழப்பங்கள், சண்டைகள், மோதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. 18 போட்டியாளர்கள் வந்த நிலையில், தற்போது 14 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

இதுவரை நமீதா மாரிமுத்து மருத்துவ காரணங்களாலும், நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்ன பொண்ணு ஆகியோர் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். வரும் வாரத்தில் வெளியேற போகிறவரை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.

English summary

In bigg boss tamil season 5's second promo for today episode shows that imman annachi argue with priyanka. varun supports priyanka and sibi supports annachi. they talking about that annachi breaks the rule.