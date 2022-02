அதிரடியாக குறைக்கப்பட்ட வலிமை நேரம்...எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தின் ரன்னிங் டைம் அதிகமாக இருப்பதால் சலிப்படைய வைப்பதாக பலர் கூறியதை அடுத்து, வலிமை படத்தின் நேரம் அதிரடியாக குறைக்கப்பட்டு, இன்று முதல் தியேட்டர்களில் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.

அஜித் நடித்த வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு எதிராக விமர்சனங்கள் பல எழுந்தாலும், அஜித் ரசிகர்கள் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர். இதுவரை தமிழகத்தில் வெளியான படங்களின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை வலிமை முறியடித்துள்ளது.

English summary

Many reviews mentioned that lenghtly running time of Valimai give a boring experience. So Valimai team decided to cut some scenes. They cuts 14 minutes scenes from the movie. Today onwards only two and half running time Valimai was screened.