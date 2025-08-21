Together Movie: உதடும் உதடும் மட்டும் ஒட்டவில்லை.. ஒட்டுமொத்த உடம்பே ஒட்டுதே.. வேறலெவல் ஹாரர் படம்!
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: சப்ஸ்டன்ஸ் படம் பார்த்து மிரண்டு போன ரசிகர்களுக்கு அதே பாணியில் இன்னொரு ஹாரர் படமாக டுகெதர் படம் வெளியாகி இருக்கிறது. வெளிநாடுகளில் வெளியான இந்த படம் விரைவில் ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஈருடல் ஓருயிர் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். இந்த படத்தை பார்த்தால் ஓருடல் ஈருயிர் என்கிற ரீதியில் இயக்குநர் மிரள விட்டிருக்கிறார்.மைக்கேல் ஷாங்க்ஸின் 'டுகெதர்' திரைப்படம், ஒரு தம்பதி பிரியும் நிலையில், உடல் ரீதியாக ஒன்றாக இணையத் தொடங்கும் ஒரு விசித்திரமான கருவைக் கொண்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் சற்று அபத்தமாகத் தோன்றினாலும், இந்தக் கதைக்கருவை நேர்மையுடன் அணுகிய விதம் படத்திற்கு பலம் சேர்க்கிறது. இது வெறும் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஓர் அனுபவமாக அமைகிறது.
இப்படத்தில் உடல் சார்ந்த திகில் கூறுகள் இருந்தாலும், ஒரு நீண்டகால உறவின் மெதுவான சிதைவை முன்னிலைப்படுத்தவே அவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சங்கடமான காட்சிகளைத் தைரியமாக அணுகினாலும், படம் வெறுப்பூட்டும் விதமாக அமையவில்லை. இத்திரைப்படம், இரண்டு பேர் தாங்கள் இத்தனை நாட்களாகத் தவிர்த்து வந்த உண்மைகளை எதிர்கொள்ள நேர்வதைப் பற்றி ஆழமாகப் பேசுகிறது.
மில்லியும் (அலிசன் ப்ரி) டிம்மும் (டேவ் ஃபிராங்கோ) பல வருடங்களாக ஒன்றாக வாழும் ஒரு தம்பதி. அவர்கள் புது வாழ்க்கை தொடங்கும் நம்பிக்கையில் நகரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய கிராமப்புறப் பகுதிக்குக் குடியேறுகிறார்கள். மில்லி ஒரு ஆசிரியப் பணியில் சேர, டிம் தனது இசைக் கனவுகளை நனவாக்கப் போராடுகிறார். இருப்பினும், இந்த இடமாற்றம் அவர்களின் உள்ளுக்குள் இருந்த மனக்கசப்புகளைக் குறைக்கவில்லை.
ஒருமுறை, நடைப்பயணத்தின் போது, இருவரும் ஒரு குகைக்குள் விழுகின்றனர். அங்கு டிம் ஒரு விசித்திரமான நீரூற்றில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்கிறார். அதன் பிறகு, மெல்ல மெல்ல அவர்களின் உடல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளத் தொடங்குகின்றன. சருமமும் எலும்புகளும் இணைகின்றன; அவர்கள் பிரிந்து செல்ல முயற்சிக்க முயற்சிக்க, அதிக வலியை உணர்கிறார்கள். நிலைமை மோசமடைய, அவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் ஒன்றுக்கொன்று பிரிக்க முடியாத ஒரு நெருக்கடிக்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள்.
இதை வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே, ஒரு மர்மமான பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர்களுக்கு ஒருவித அமானுஷ்யமான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறார். இது படத்திற்கு folk-horror அனுபவத்தை சேர்க்கிறது. படத்தின் காட்சிகளில் உடல் சார்ந்த திகில் அதிகமாக இருந்தாலும், ஷாங்க்ஸ் அவற்றை மிகைப்படுத்தாமல், நுட்பமாகப் படமாக்கியுள்ளார். அறிவியல் புனைகதை கூறுகளைத் திணிக்காமல், திகிலானது கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுபூர்வமான சிக்கல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சில இடங்களில் படத்தின் வேகம் சற்று குறைந்தாலும், ஒரு தெளிவற்ற வழிபாட்டு சதித்திட்டம் (cult subplot) போன்ற சில கூறுகள் முழுமையாக உருவாகாதது போல் தோன்றினாலும், படத்தின் முக்கியக் கரு நிலையாக உள்ளது. என்ன நடக்கிறது என்பதை விளக்குவதை விட, கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுபூர்வமான நிலை மற்றும் அவர்களைப் பிணைத்த ஒன்று இப்போது அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது என்ற உணர்வை படம் ஆராய்கிறது.
இத்தகைய ஒரு கதைக்கருவை நம்பகத்தன்மையுடன் கொண்டு செல்ல, நடிகர்களின் நடிப்பு முக்கியம். மில்லியாக வரும் அலிசன் ப்ரி, தனக்குத் தேவையில்லாத ஒரு உறவைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் சோர்வடைந்த ஒரு பெண்ணின் கோபத்தையும், சோர்வையும், அமைதியான மனசோர்வையும் துல்லியமாக வெளிப்படுத்துகிறார். டேவ் ஃபிராங்கோ, டிம் கதாபாத்திரத்தில் தனது கவர்ச்சியையும் முதிர்ச்சியின்மையையும் கலந்து வெளிப்படுத்துகிறார். நீண்ட காலமாக இலக்கில்லாமல் திரிந்த ஒருவன், இப்போது தனது இயலாமையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதைப் போல் அவர் நடித்து அசத்தியிருக்கிறார்.
அவர்களின் உறவு, பொதுவான கடந்த காலத்தையும், பேசப்படாத பதட்டத்தையும், இனிமையான அன்பிற்குப் பதிலாக வெறும் சடங்கு ரீதியான நெருக்கத்தையும் காட்டுகிறது. ஒன்றாக ஊர்ந்து செல்லுதல், முனகுதல் அல்லது ரத்தம் வழிதல் போன்ற காட்சிகளிலும், அவற்றின் அடியில் ஒரு அமைதியான, நம்பகமான சோகம் வெளிப்படுகிறது. 'டுகெதர்' படம் சில இடங்களில் எதிர்பார்த்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும், சில காட்சிகள் நீண்டு இருந்தாலும், உணர்ச்சிபூர்வமான தேக்கநிலையை அணுகிய விதத்தில் இது தனித்துவமான சிந்தனையைத் தூண்டுகிறது.
இது அன்பு வாழ முடியுமா என்பதைப் பற்றிய திரைப்படம் அல்ல, மாறாக அது வசதியான நிலையைத் தாண்டி நீடிக்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பற்றியது. திகில் என்பது உணர்ச்சிபூர்வமான உண்மைக்கு அடுத்த நிலையில் தான் உள்ளது. இந்த அம்சமே படத்தின் பலமாக அமைகிறது. விசித்திரமாகத் தோன்றினாலும், 'டுகெதர்' திரைப்படம் உறவுகளைப் பற்றி ஆழமான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறது—பேச்சுக்களாலோ அல்லது உணர்ச்சிகளாலோ அல்ல, மாறாக சங்கடமான சூழ்நிலைகளாலும், விசித்திரமான நெருக்கத்தாலும்.
More from Filmibeat