“ஷாருக்கான் சொன்ன அந்த வார்த்தையால தான் நானும் நடிக்க வந்தேன்”: விஜய் தேவரகொண்டா சொன்ன சீக்ரெட்

ஐதராபாத்: தெலுங்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ள 'லைகர்' திரைப்படம் நாளை (ஆக.25) வெளியாகிறது.

விஜய் தேவரகொண்டாவின் முதல் பான் இந்தியா படமாக 'லைகர்' உருவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய் தேவரகொண்டா சினிமாவில் நடிக்க வந்தது குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

லைகர் இந்தியில் வெளியாவதில் சிக்கல்..யார் தடுப்பார்கள் என்று பார்க்கிறேன்.. விஜய் தேவரகொண்டா ஆவேசம்!

English summary

Bollywood actor ShahRukh Khan has called himself the last superstar. Vijay Devarakonda said that it inspired me to become an actor too.