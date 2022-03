நாளை மாநாடு 100 வது நாள்...கண்டுகொள்ளாமல் சைலன்ட் ஆன படக்குழு...இது தான் காரணமா ?

சென்னை : சிம்பு நடித்த மாநாட படம் ரிலீசாகி நாளையுடன் 100 நாட்கள் நிறைவடைகிறது. ஆனால் இதை பற்றி மாநாடு படக்குழு இதுவரை சத்தமே இல்லாமல் அமைதி காத்து வருகிறது. இதற்கு சில முக்கிய பிரச்சனைகள் காரணமாக இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து நீண்ட போராட்டம், பலமுறை ஒத்திவைப்பிற்கு பிறகு ரிலீசான படம் மாநாடு. சிம்புவின் கம் பேக் படம் என்றே வர்ணிக்கப்படும் மாநாடு நவம்பர் 25 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பார்வையாளர்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Tomorrow Simbu's Maanadu reaches 100th day of theatrical release. But celebrations are not yet planned by maanadu team. simbu, venkat prabhu, suresh kamatchi are busy in their respective projects. But fans expected big celebration or massive announcement.