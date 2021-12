2021 ல் அதிகம் சம்பளம் வாங்கிய டாப் 10 நடிகர்கள்... இதில் உங்க ஃபேவரைட் ஹீரோ இருக்காரா ?

சென்னை : தென்னிந்திய மொழி படங்களுக்கு, குறிப்பாக தமிழ் படங்களுக்கு உலக அளவில் பெரும் வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் வெளியான அண்ணாத்த, மாநாடு போன்ற பல படங்கள் பிற மாநிலங்களில் மட்டுமின்றி, பிறகு நாடுகளிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி குவித்துள்ளன.

6 நாட்கள் நிர்வாணமாக சித்ரவதை.. ரிஸ்க் எடுத்த நாயகன்.. வெளியானது 'மீண்டும்' படத்தின் ட்ரெயிலர்!

உலகம் முழுவதும் மவுசு அதிகரித்து வருவதால் தென்னிந்திய நடிகர்கள், குறிப்பாக தமிழ் நடிகர்கள் பலர் தங்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தி உள்ளனர். பல நாளிதழ்கள், ஆன்லைனில் வெளியான புள்ளி விபரங்களின் அடிப்படையில் 2021 ம் ஆண்டு அதிகமான தொகையை சம்பளமாக வாங்கிய டாப் 10 நடிகர்கள் பற்றிய இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Here we listed out top 10 highest paid actors in south indian cinema in the year 2021. In this list Prabhas in top position. He had paid Rs.150 crores for his upcoming film Adhipurush.