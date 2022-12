இந்த ஆண்டு அதிகம் ஏமாற்றிய டாப் 5 இயக்குநர்கள் இவங்க தான்.. அடுத்த வருஷம் கம்பேக் கொடுப்பாங்களா?

சென்னை: ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித், சூர்யா, தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், விஜய்சேதுபதி, சிம்பு என எந்த நடிகராக இருந்தாலும் சிறப்பான இயக்குநர்கள் அமைந்தால் மட்டுமே திரையில் நடிகர்கள் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் கொடுக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய உதாரணங்கள் அமைந்தன.

இந்த ஆண்டு ரசிகர்கள் ரொம்பவே பல பெரிய படங்களுக்கு காத்திருந்து கடைசி நேரத்தில் படம் வெளியான பின்னர் இப்படி நம்ம ஹீரோவுக்கு சொதப்பல் படத்தை கொடுத்துட்டாரே இயக்குநர் என ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இந்த ஆண்டு பல இயக்குநர்களை பக்கம் பக்கமாக திட்டித் தீர்த்துள்ளனர்.

அந்த வரிசையில் இடம் பிடித்துள்ள இயக்குநர்கள் அடுத்த ஆண்டு அந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து கம்பேக் கொடுக்கவும் காத்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு சொதப்பிய டாப் 5 இயக்குநர்கள் யார் யாரென இங்கே பார்ப்போம் வாருங்கள்..

மகனுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்..இணையத்தில் தீயாய் பரவும் புகைப்படம் !

English summary

Top 5 Directors who missed the Blockbuster chance this year due to their week screenplay list is here. Beast, Valimai, Etharkum Thunindhavan, Prince and Cobra movie directors spotted in the list.