ட்ரைலர் ஹிட்டு... படம் ஃபிளாப்: 2022ம் ஆண்டில் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோஸ் மூவிஸ்

சென்னை: தமிழில் 2022ம் ஆண்டு ஏராளமான திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளிலும் ஓடிடி தளங்களிலும் வெளியாகின.

ஒவ்வொரு திரைப்படங்களுக்கும் அதன் டீசர், ட்ரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

2022ல் சில ட்ரெய்லர் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றாலும், அந்தப் படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறாமல் தோல்வியடைந்தது.

அப்படி ட்ரெய்லர் ஹிட் அடித்து திரைப்படமாக தோல்வியான பட்டியலை இப்போது பார்க்கலாம்.

English summary

Many movies were released in 2022. The trailers for those films were also released and received a favorable response from the fans. In this, we can see which films did not get success despite the trailer being received.