ஓடிடியில் வெளியான டொவினோ தாமஸ் படம்.. அந்த சண்டைக் காட்சியை டிரெண்ட் செய்யும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இயக்குநர் காலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் டொவினோ தாமஸ், கல்யாணி பிரியதர்ஷன், ஷைன் டாம் சாக்கோ நடிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 12ம் தேதி தியேட்டரில் வெளியான படம் தல்லுமாலா.

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியான அந்த படத்தை இந்தியா முழுவதும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தியேட்டருக்கு சென்று இப்படியொரு படத்தை பார்க்க தவறிவிட்டோமே என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

இரண்டு பேருமே சரி கிடையாது.. எல்லாம் கொஞ்ச நாள் ஆட்டம் தான்.. புது ஜோடிக்கு சாபம் விட்ட பிரபலம்!

English summary

Tovino Thomas Thallumaala trending in Twitter after its starts streaming in Netflix OTT, many fans appreciates the stunt choreography by Supreme Sundar. Suriya fans expecting more stunt scenes like this for Suriya 42 from Supreme Sundar.