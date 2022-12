மெளனம் பேசியதே டு பொன்னியின் செல்வன்.. 20 ஆண்டுகளை கடந்த த்ரிஷா.. வாவ் எவ்ளோ அழகு!

சென்னை: நடிகை த்ரிஷா சினிமா உலகுக்கு வந்து 20 ஆண்டுகள் ஆனதை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள் அளித்த அன்பு பரிசுடன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை பதிவிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார் நடிகை த்ரிஷா.

சூர்யாவின் மெளனம் பேசியதே படத்தின் மூலம் தான் இயக்குநராக அறிமுகமானார் அமீர். சமீபத்தில் மெளனம் பேசியதே வெளியாகி 20 ஆண்டுகள் ஆனதை முன்னிட்டு ஒரு நன்றி கடிதம் வெளியிட்டு இருந்தார்.

அந்த படத்தில் அறிமுகமான நடிகை த்ரிஷாவும் தற்போது 20 ஆண்டுகள் சினிமாவில் டாப் ஹீரோயினாக வலம் வருவதை கொண்டாடி உள்ளார்.

2 Decades Of Acting Supremacy & brilliance 🔥 An Actor par excellence truly an inspiration for everyone 💖 Congratulations trishtrashers 😍❤️❤️ for completing glorious 2 decades. Here's to another 2 decades of highness!! 💃✨❤️ #2DecadesOfSouthQueenTrisha #SouthQueen | #Trisha pic.twitter.com/oY239gRQs2

English summary

Trisha celebrates her 20 years journey in Cinema Industry. She shared a couple of photos with her 20 years trophy and Thanks to everyone for this big achievements.