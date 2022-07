லைவ் லொகேஷன் கேட்ட கார்த்தி.. த்ரிஷாவின் ஸ்மார்ட்டான பதிலடி.. நல்லா பண்றாங்கய்யா புரமோஷன்!

சென்னை: நீண்ட நாள் காத்திருப்புக்கு நாளை முடிவு வந்து விடும் என்பது போல பொன்னியின் செல்வன் டீசர் நாளை மாலை 6 மணிக்கு தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது.

அந்த அந்த மொழியில் உள்ள ஜாம்பவான் நடிகர்களை கொண்டு பிரம்மாண்டமாக பொன்னியின் செல்வன் டீசரை வெளியிட லைகா நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இன்னொரு பக்கம் வந்தியத்தேவன் கார்த்தியும் குந்தவை த்ரிஷாவும் சோஷியல் மீடியாவில் ரொமான்ஸ் செய்து வருகின்றனர்.

இந்தியில் அமிதாப்.. மலையாளத்தில் மோகன்லால்.. அப்போ தமிழில் ரஜினியா? பொன்னியின் செல்வன் எதிர்பார்ப்பு

English summary

Trisha cute reply to Karthi's funny tweet about her Kundavai poster which was out now by Lyca Productions. Ponniyin Selvan teaser will out on July 8th.