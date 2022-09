“பொன்னியின் செல்வன்ல சவாலா இருந்ததே இது தான்”: குந்தவை த்ரிஷா எத சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருங்க!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' படத்தில் குந்தவை கேரக்டரில் த்ரிஷா நடித்துள்ளார்.

விக்ரம், ஜெயம் ரவி ஆகியோருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள த்ரிஷா, இந்தப் படத்தில் சகோதரியாக நடித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் இந்தப் படத்தில் நடித்த தனது அனுபவங்கள் குறித்து த்ரிஷா மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan will release on the 30th. Trisha played the character of Kundavai in this film. Trisha said that playing sister to Vikram and Jayam Ravi in Ponniyin Selvan was a good experience. Also, Trisha has opened her mind that it was a challenge to speak and act in Tamil