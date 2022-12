நண்டு இழுக்குற கதையா மாறிடும்..காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடிக்காதது குறித்து த்ரிஷா பளிச்!

சென்னை: நடிகை நயன்தாராவுடன் தமன்னா, சமந்தா உள்ளிட்ட நடிகைகள் இணைந்து நடித்துள்ளனர். ஆனால், த்ரிஷாவும் நயன்தாராவும் இதுவரை இணைந்து நடித்ததில்லை.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் இந்த ஆண்டு வெளியான காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் முதலில் சமந்தாவுக்கு பதில் த்ரிஷா தான் விக்னேஷ் சிவன் மனதில் இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் ராங்கி படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு பேட்டியளித்த நடிகை த்ரிஷாவிடம் நயன்தாராவுடன் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் இணைந்து நடிக்காதது ஏன் என்கிற கேள்விக்கு அவர் அதிரடியாக பதில் அளித்துள்ளார்.

நாளுக்கு நாள் மோசம்... நடிப்பில் இருந்து ஓய்வு?: சமந்தா அதிர்ச்சி முடிவு... கவலையில் ரசிகர்கள்!

English summary

Trisha opens up about why she can't act with Nayanthara and rejects Kaathuvakula Rendu Kadhal movie offer in a recent interview. Trisha's upcoming movie Raangi will release this week in theaters.