அந்த தகவல் உண்மையில்லை...த்ரிஷா பற்றிய வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த தாய் உமா

சென்னை : சென்னை : தென்னிந்திய திரையுலகில் 20 ஆண்டுகாலமாக ஹீரோயினாக நடித்து வருபவர் த்ரிஷா. கிட்டதட்ட அனைத்து டாப் ஹீரோக்களுடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார் த்ரிஷா.

படங்களில் நடிப்பதுடன் சமூக நலனுக்காக செயல்படும் சில என்.ஜி.ஓக்களுக்கு விளம்பர தூதராகவும் த்ரிஷா செயல்பட்டு வருகிறார். இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும் த்ரிஷாவை 36 லட்சம் பேர் பின் தொடர்கின்றனர்.எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் ரசிகர்களிடம் இவருக்கு இருக்கும் மவுசு குறையவில்லை.

கடைசியாக பரமபத விளையாட்டு என்ற படத்தில் த்ரிஷா நடித்திருந்தார். தற்போது இவர் நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன், சதுரங்க வேட்டை 2 ஆகிய படங்கள் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. இதில் பொன்னியின் செல்வன் செப்டம்பர் 30 ம் தேதியும், சதுரங்க வேட்டை 2 அக்டோபர் 7 ம் தேதியும் ரிலீசாக உள்ளன.

தளபதி 67 படத்தில் த்ரிஷா...லோகேஷ் கனகராஜ் கொடுத்த ஹின்ட்டா இது?

English summary

Trisha's mother Uma Krishnan has reportedly refuted the rumours about her daughter entering politics. She has stated that Trish is busy with her acting career and is in the process of signing many more films in all Indian languages shortly.