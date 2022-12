Raangi Twitter Review : ராங்கியாக த்ரிஷா ஜெயித்தாரா? தோற்றாரா? ட்விட்டர் விமர்சனம்!

சென்னை : எங்கேயும் எப்போதும், இவன் வேற மாதிரி படங்களை இயக்கிய எம்.சரவணன் ராங்கி படத்தை இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தில், த்ரிஷா லீட்ரோலில் நடித்துள்ளார்.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் கதை எழுதியுள்ள இப்படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. மேலும் இப்படத்திற்கு சி.சத்யா இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் இன்று திரையரங்கில் வெளியாகி உள்ளது. த்ரில்லர் ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த இப்படத்தை பார்த்த ரசிகரிகளின் ட்விட்டர் விமர்சனம் இதோ

தனது அடுத்த படமான ராங்கி ஷூட்டிங்கை முடித்தார் திரிஷா

English summary

Raangi is an action thriller starring Trisha and the movie hit the screens on December 30 all over the world. Raangi Twitter Review in tamil