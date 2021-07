பவர் ஸ்டாருடன் மாலை மாற்றிக் கொண்ட வனிதா விஜயக்குமார்... உண்மையில் என்ன தான் நடந்தது ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் பிக்பாஸ் சீசன் 4 ல் கலந்து கொண்டது முதல் வனிதா விஜயக்குமார் பற்றிய ஏதாவது ஒரு தகவல் வெளிவந்து, பரபரப்பை கிளப்பிக் கொண்டு தான் உள்ளது. திருமணம், விவாகரத்து, சர்ச்சை என வனிதா என்ன செய்தாலும் அது பரபரப்பாகி விடுகிறது.

மீண்டும் இணையும் வலிமை கூட்டணி? விஜய்யின் பீஸ்ட் அப்டேட்.. இன்றைய டாப் 5 பீட்ஸில்!

இதற்கிடையில் பிக்பாஸ் ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியில் நடுவர் ரம்யா கிருஷ்ணனுடன் ஏற்பட்ட மோதலால் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினார் வனிதா. இது மற்றொரு சர்ச்சையை கிளப்பியது.

English summary

Recently Vanitha Vijayakumar posted in her twitter page in which she shared garlands with powerstar srinivasan with red heart emojis. After that fans asked did vanitha get marriage again. Vanitha saw these comments and shocked.