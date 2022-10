டிவி சீரியல்கள் நீதிமன்ற நடைமுறைகளை அபத்தமாக காட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்..வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ் பேட்டி

சீரியல்கள், சினிமாக்களில் காட்டப்படும் அபத்தக்காட்சிகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வழக்கறிஞரிட கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்.

சினிமாவில், சீரியலில் காட்டப்படுவதுபோல் அபத்தமான கோர்ட் காட்சிகள் நிஜ நீதிமன்றத்தில் கிடையவே கிடையாது என்கிறார் வழக்கறிஞர் என்.ரமேஷ்

நீதிபதி கையில் மரச்சுத்தி, பின்னால் தண்டம் வைத்த காவலாளி எல்லாம் சினிமாவில் மட்டுமே உள்ளது, நிஜ நீதிமன்றத்தில்லை இவைகள் இல்லை என்று மறுக்கிறார் வழக்கறிஞர் ரமேஷ்.

சீரியல்கள், சினிமாக்களில் காட்டப்படும் அபத்தக்காட்சிகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வழக்கறிஞரிட கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு வழக்கறிஜர் என்.ரமேஷ் அளித்த பதில்.

English summary

His answer to the questions asked to the lawyer to make people aware about the ridiculous shown in serials and cinemas. Lawyer N. Ramesh says that ridiculous court scenes as shown in movies and serials are never available in real courts. he denies that the wood hammer on the judge's hand and the office assistant with a Scepter behind him is only in the cinema and not in the real court.