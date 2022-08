ஆன்ட்டி என கூப்பிட்டதால் டென்ஷனான நடிகை...போலீசில் புகார் அளிப்பதாக எச்சரிக்கை

ஐதராபாத் : ஆன்ட்டி என்றும் அழைத்து கிண்டல் செய்பவர்களுக்கு எதிராக போலீஸில் புகார் செய்வேன் என்று ஆன்லைன் ட்ரோல்களுக்கு பதிலளித்துள்ளார் நடிகை அனசுயா பரத்வாஜ்.

தெலுங்கு சினிமா மற்றும் டிவிக்களில் பிரபலமான நடிகையாக வலம் வரும் நடிகை அனசுயா பரத்வாஜ், சர்ச்சை பேச்சுக்களால் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

இவர் அல்லு அர்ஜுன் நடித்த 'புஷ்பா'படத்தில் வில்லியாக நடித்த நிலையில் அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திலும் தற்போது நடித்து வருகிறார். கில்லாடி உள்ளிட்ட பல பிரபலமான படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

English summary

Telugu anchor-turned-actress Anasuya Bharadwaj has warned those trolling her and age-shaming her on social media that she will be retweeting every abuse to show what happens to a woman who stands her ground for her respect.