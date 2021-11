இந்தியன் 2 ல் மாற்றப்படும் அந்த இரண்டு பேர்... யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படத்தின் ஷுட்டிங், 2020 ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற கிரைன் விபத்தில் 3 தொழிலாளிகள் உயிரிழந்ததால் நிறுத்தப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து கொரோனா, ஷங்கர் - லைகா ப்ரொடக்ஷன் வழக்க போன்ற காரணங்களில் இந்தியன் 2 ஷுட்டிங் மீண்டும் துவக்கப்படவே இல்லை.

1996 ம் ஆண்டு வெளிவந்த பிளாக்பஸ்டர் படமான இந்தியன் படத்தின் அடுத்த பாகமாக இந்தியன் 2 எடுக்கப்பட உள்ளதாக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம் ஷங்கர் - லைகா விவகாரத்தால் கிட்டதட்ட ஓராண்டாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

'இந்தியன் 2' படத்திலிருந்து விலகினார் காஜல் அகர்வால்… மீண்டும் உருவான புதிய சிக்கல் !

English summary

Latest buzz is that Kamal's Indian 2 team decided to replaced late actor vivek and kajal agarwal in this movie. vivek was death in this year. meanwhile some sources said kajal agarwal is pregnant now. so these two characters to be replaced.