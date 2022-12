மீண்டும் கிராமத்து கெட்டப்பில் சசிகுமார்… எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் நந்தன் ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

சென்னை: சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் இயக்குநராக அறிமுகமான சசிகுமார் தற்போது முழுநேர நடிகராகவே மாறிவிட்டார்.

சசிகுமார் நடிப்பில் தொடர்ந்து படங்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், மேலும் ஒரு புதிய படத்தில் ஹீரோவாக கமிட் ஆகியுள்ளார்.

கத்துக்குட்டி, உடன்பிறப்பே படங்கள் மூலம் கவனம் ஈர்த்த சரவணன் இயக்கும் நந்தன் படத்தில் சசிகுமார் வித்தியாசமான கேரக்டரில் நடிக்கவுள்ளார்.

நான் தாடியுடன் இருக்க இது தான் காரணம்.. தாடிக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் கிராமத்து நாயகன் சசிகுமார்!

English summary

Sasikumar is acting in the film Nandhan. Saravanan is directing this film set in a village backdrop. In this case, Udhayanidhi has released the first look poster of Nandhan in a different look from Sasikumar.