முத்தக் காட்சியில் நடிக்க மறுத்த உதயநிதி... கலகத் தலைவன் அப்டேட்ஸ்

சென்னை: கலகத் தலைவன் திரைப்படத்தின் புரமோஷன் பணிகளில் பிசியாக இருக்கிறார் உதயநிதி.

திரைப்படங்கள் தயாரிப்பது, விநியோகம் செய்வது, நடிப்பது, அரசியல் என்பதை தாண்டி தனிப்பட்ட விசயங்களையும் ஒரு பேட்டியில் பகிர்ந்துள்ளார் உதயநிதி.

தான் நடிக்க வந்ததை எப்படி வீட்டில் இருந்தவர்கள் பார்க்கத் துவங்கினார்கள் இப்போது என்ன சூழ்நிலை என்று கூறியுள்ளார்.

அஜித் பிரசன்ஸ் அப்டி இருக்கும்! விஜய் கூட இப்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு... உதயநிதி பளிச் பேட்டி

English summary

