டான், நான் வேண்டாம்னு சொன்ன கதை...சீக்ரெட்டை சொன்ன பிரபல நடிகர்

சென்னை : டான் படம் பற்றிய பல உண்மைகளை ஓப்பனாக மேடையில் போட்டு உடைத்துள்ளார் பிரபல நடிகர் ஒருவர். இதைக் கேட்டு டான் படத்தின் ஹீரோ சிவகார்த்திகேயனே ஆடிப் போய் விட்டார்.

அறிமுக இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், பிரியங்கா அருள்மோகன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சமுத்திரக்கனி, சிவாங்கி, சூரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த படம் டான். இந்த படம் மே 13 ம் தேதி ரிலீசாகி ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்றது. ரிலீசான ஒரு வாரத்திற்குள் 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்து சாதனை படைத்தது.

English summary

During Don success meet event Udhayanidhi revealed that he was the first choice for Don movie. But he refused to act in Don movie. Because of school boy character. He openly says that he could not able to do school boy role and climax father-son duo emotional scenes.