இன்று வலிமை டிரைலர்...நாளைக்கு என்ன தெரியுமா...போனி கபூர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

சென்னை : இன்று அஜித்தின் வலிமை டிரைலர் தெலுங்கு, கன்னட, இந்தி மொழிகளில் வெளியிடப்பட உள்ளதாக அறிவித்துள்ள போனி கபூர், மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார். ஒரே நேரத்தில் இத்தனை அறிவிப்பா என ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

அஜித்தின் வலிமை படத்தை தொடர்ந்து, அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரிக்க போகிறார். இதற்கிடையில் மற்றொரு முக்கியமான, அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றான உதயநிதி ஸ்டாலினின் நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரித்துள்ளார்.

Announcement Alert...தலைவர் 169 ஆ – பீஸ்ட் ஆ... சன் பிக்சர்ஸ் வைத்த சஸ்பென்ஸ்

English summary

Boney Kapoor announced that Udhayanidhi Stalin's Nenjuku Needhi teaser will be released tomorrow at 12.30pm. Fans are eagerly waiting for that teaser. Recently director Arunraja Kamaraj revealed that dubbing of this movie has been going on.