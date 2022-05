எல்லோரும் சமம்னா யாரு ராஜா ஆகுறது...அனல் பறக்கும் நெஞ்சுக்கு நீதி டிரைலர்

சென்னை : நெற்றி பொட்டில் அடித்தது போன்ற வசனங்கள், மிரட்டலான காட்சிகளுடன் உதயநிதி ஸ்டாலினின் நெஞ்சுக்கு நீதி டிரைலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த டிரைலருக்கும் லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

தமிழில் அரசில், போலீஸ் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் நெஞ்சுக்கு நீதி. டைரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம். ஆரி அர்ஜுனன், தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஷிவானி ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். திபு நினன் தாமஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

Udhayanidhi Stalin starred Nenjuku Needhi trailer officially launched today. In this trailer mass dialogues attracts everyone. This trailer gets more and more likes. Udhayanidhi Stalin playing police role for the first time in his carrier.