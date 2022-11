இதுவர யாரும் பார்க்காத உதயநிதி… ஆக்சனில் மிரட்டும் கழகத் தலைவன் ட்ரெய்லர்

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள 'கழகத் தலைவன்' படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது.

உதயநிதி, மகிழ் திருமேனி, மாரி செல்வராஜ், மிஷ்கின், சுந்தர் சி, அருண்ராஜா காமராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கழகத் தலைவன் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துகொண்டனர்.

இதில், இயக்குநர்கள் மரிசெல்வராஜ், மிஷ்கின் இருவரும் உதயநிதி பற்றி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பேசி கலகலப்பூட்டினர்.

English summary

The trailer launch ceremony of Udayanidhi's film Kalaga Thalaivan was held yesterday. Magizh Thirumeni direct this film stars Udhayanidhi, Nithi Aggarwal, Kalaiyarasan and others. In this case, the trailer of Kalaga Thalaivan has received a good response from the fans.