உதயநிதி – மாரிசெல்வராஜ் கூட்டணியில் ‘மாமன்னன்’ படப்பிடிப்பு நிறைவு: கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு!

சென்னை: உதயநிதி தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன்னன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

உதயநிதியுடன் கீர்த்தி சுரேஷ், வடிவேலு, ஃபஹத் பாசில் ஆகியோர் நடித்து வரும் மாமன்னன் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்து வருகிறார்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற மாமன்னன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கழுத்தில் துப்பாக்கி வைத்த உதயநிதி.. என்ன வில்லத்தனம்!

English summary

Udayanidhi is currently acting in Mamannan, directed by Mari Selvaraj. the film also stars Keerthy Suresh, Fahadh Basil, and Vadivelu. Now the team has announced that the shooting of Maamannan has been completed