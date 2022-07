நடிகர் சங்க கட்டிடத்தை சாக்காக வைத்து விஷால் திருமணம் செய்யாமல் ஏமாற்றுகிறார்...உதயநிதி கிண்டல்

சென்னை : நடிகர் விஷால் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் லத்தி படத்தின் பிரமாண்ட டீஸர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இப்படத்தை வினோத் குமார் இயக்க, ராணா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் நடிகர்கள் ரமணாவும், நந்தாவும் தயாரிக்கிறார்கள்.

விஷால் போலீசாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் சுனைனா, பிரபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் விஷால் முருகானந்தம் என்ற கான்ஸ்டபிள் ரோலில், நீதிக்காக போராடுபவராக நடித்துள்ளார்.

லத்தி படம் செப்டம்பர் 15 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் படத்தின் டீசர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

Laththi Teaser: ஒரே ஆளாக ஒட்டுமொத்த ரவுடி கேங்கையும் காலி பண்ணப் போறாரா விஷால்.. முடியல பாஸ்!

English summary

Vishal starred Laththi movie teaser launch event was held in yesterday. In this event Udhayanidhi on his speech, Vishal postponed his marriage in the name of Nadigar sangam building. But i had definetly hoped that he will did that soon.