29வது திருமண நாளை கொண்டாடிய பிரபல தம்பதிகள்… இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ !

சென்னை : ரியாஸ் கான் மற்றும் உமா ரியாஸ் கான் தம்பதியினரின் 29வது திருமண நாள் கொண்டாட்ட வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

இவர்கள் தங்களது திருமண நாளை ரசிகர்களோடு இணைந்து லைவ்வில் கலந்துரையாடியபடி கொண்டாடினர்.

இவர்களுக்கு ரசிகர்களும் திரைப்பிரபலங்களும் வாழ்த்துகளை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Riyaz khan and uma riyaz khan were celebrated ther 29th marriage anniversary video trending. the couple received loads of wishes from fans and celebs like Nithya Ram, Bigg Boss Tamil fame Ramya Pandian and many others.