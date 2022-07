தற்காப்பு கலையின் நாயகன்..புரூஸ் லீ பற்றி தெரியாத தகவல்!

சென்னை : ஆங்கிலப் படங்களில், கராத்தே, குங்பூ போன்ற சீனத் தற்காப்பு கலைகளை அறிமுகப்படுத்திய சாகச நாயகன் புரூஸ் லீ மறைந்த தினம் இன்று.

1940 இல் பிறந்து, 1973 இல் மர்மமான முறையில் மரணமடைந்த தற்காப்புக்கலை கலைஞன். ஒருசில திரைப்படங்களின் மூலம் உலகப் புகழ் பெற முடியும் என்று உலகுக்கு காட்டியவர். இளைஞர்களிடம் தற்காப்புகலை குறித்தும், உடற்பயிற்சியின் தேவை குறித்தும், உடலை கட்டுக்கோப்பாக பேணுவது பற்றியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியவர்.

புரூஸ் லீயின் திரைப்படங்கள் மற்றும் அவரைப் பற்றிய கதைகள் வழியாக உலகம் முழுவதும் உள்ள இளைஞர்கள் தற்காப்புக்கலையை கற்க ஆரம்பித்தனர். இன்றளவும் தெருவுக்கு தெரு செயல்படும் கராத்தே, குங்ஃபூ பள்ளிகளுக்கு வித்திட்டவர் புரூஸ் லீ.

