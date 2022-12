ஜமீன் வாரிசு... ஆனாலும் மகளால் வந்த சோதனை... உயிரிழந்த நடிகர் சிவ நாராயணமூர்த்தியின் சோகங்கள்

பட்டுக்கோட்டை: தமிழில் 200க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர் சிவ நாராயணமூர்த்தி.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், விவேக், வடிவேலு உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த சிவ நாராயணமூர்த்தி குறித்து யாரும் அறிந்திடாத சில உண்மைகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சிவ நாராயணமூர்த்தி காலமானார்.. பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் அஞ்சலி

English summary

Siva Narayanamoorthy, who acted in more than 200 films, passed away due to ill health. Some unknown facts about the estate heir Siva Narayanamoorthy have now come to light.