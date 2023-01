அதுக்கு என் அந்தரங்க பாகங்கள் தெரியணும்.. பாஜக தலைவர் புகாருக்கு.. டிவி நடிகை திமிரான பதிலடி!

மும்பை: பிக் பாஸ் பிரபலமும் டிவி நடிகையுமான உர்ஃபி ஜாவேத் மேலாடை இன்றி வீடியோக்கள் வெளியிட்டது மட்டுமின்றி வெளியேவும் சுற்ற ஆரம்பித்த நிலையில், அவருக்கு எதிராக மகாராஷ்ட்ராவை சேர்ந்த பாஜக தலைவர் சித்ரா வாக் காவல் நிலையத்துக்கு நேரடியாக சென்று நடிகை உர்ஃபி ஜாவேத்தை கைது செய்ய வேண்டும் என புகார் அளித்த நிலையில், அதற்கு பதிலடி போஸ்ட் போட்டு பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளார் உர்ஃபி ஜாவேத்.

இளம் டிவி நடிகையான உர்ஃபி ஜாவேத் எல்லை மீறிய கவர்ச்சி மூலம் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை ஈர்த்து சம்பாதித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் துபாயில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக கிளம்பிய தகவல்களை மறுத்த நிலையில், சித்ரா வாக் புத்தாண்டை முன்னிட்டு கொடுத்த புகாருக்கும் பதில் போஸ்ட் போட்டு கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Uorfi Javed bold reply to BJP leader Chitra Wagh complaint against her. She wrote unless my nipples and vagina not seen you can't arrest me in her instagram post.