பிரபுதேவா படத்தில் இணையும் வாணி போஜன்...இதிலாவது காட்டுவீங்களா?

சென்னை : பிரபுதேவா நடிக்கும் புதிய படத்தில் வாணி போஜன் நடிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த படத்திலாவது வாணி போஜன் நடிக்கும் சீன்களை காட்டுவார்களா என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

வால்டர் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் அன்பு இயக்கும் கிரைம் த்ரில்லர் படத்தில் பிரபு தேவா நடிக்க போவதாக இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு ரேக்லா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த படத்தில் நடிகை வாணி போஜன் நடிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு அவரின் கேரக்டர் பற்றிய விபரங்களையும் டைரக்டர் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Vaani bhojan to play nurse role in Prabhu deva's Rekla. This movie had 2 female lead roles. one is vaani and another one was not yet finalised. Fans asked would vaani's portion are in this movie or removed like mahaan.