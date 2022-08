தனுஷ் கூட அந்த பயத்தோடவே நடிச்சேன்.. என்ன வாத்தி ஹீரோயின் சம்யுக்தா மேனன் இப்படி சொல்லிட்டாரே!

சென்னை: திருச்சிற்றம்பலம் படம் வெற்றியை தொடர்ந்து தனுஷ் ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஆவலாக வாத்தி மற்றும் நானே வருவேன் படங்களின் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு பைலிங்குவல் படமாக நடிகர் தனுஷ் டோலிவுட் இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார்.

வாத்தி படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சம்யுக்தா மேனன் நடித்துள்ள நிலையில், சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டி தனுஷ் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Vaathi Heoine Samyuktha Menon shares her acting experience with Dhanush in her recent Interview. She debuted Kollywood with Kalari movie at 2019. Her recent release Kaduva movie turns a blockbuster for her.